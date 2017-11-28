Хет-трик Голышева помог «Автомобилисту» одолеть «Спартак»

Екатеринбургский «Автомобилист» в драматичном матче победил московский «Спартак» со счетом 4:2. Героем встречи в КРК «Уралец» стал нападающий Анатолий Голышев, оформивший свой первый хет-трик и 100-е очко в КХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период прошел без голов и за небольшим игровым преимуществом гостей. После перерыва «Автомобилист» активизировался и начал прессинговать в зоне соперников, но неожиданно получил гол от москвича Виктора Комарова. В середине матча Анатолий Голышев восстановил равновесие в счете, но гостям понадобилось всего 16 секунд, чтобы снова вырваться вперед, отличился на этот раз Александр Хохлачев. Интрига матча разрешилась в заключительной двадцатиминутке. «Автомобилист» забросил три безответные шайбы – дважды Анатолий Голышев и Михал Чайковски уже в пустые ворота соперника.

«Сегодня была далеко не лучшая наша игра, два периода никак не могли растормошить ребят. А в третьем периоде болельщики зашумели, начали нас поддерживать, и ребята побежали, игра пошла живее. Голышев сегодня молодец, забил, что он должен и всегда делать», – подвел итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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