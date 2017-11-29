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Среда, 29 ноября 2017, 09:34 мск

Екатеринбург

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Жительница Екатеринбурга под угрозой насилия заставила подростка принять наркотики

Жительница Екатеринбурга под угрозой насилия заставила подростка принять наркотики

Жительницу Екатеринбурга будут судить за то, что она угрозами заставила девушку-подростка употребить наркотики. Обвиняемой грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В июне этого года екатеринбурженка привела в квартиру на улице Ломоносова свою 16-летнюю знакомую. После этого женщина отвела девушку в ванную, употребила при ней наркотики и предложила сделать то же самое. Несовершеннолетняя отказалась, после чего в ход пошли угрозы, возымевшие свои действия. До того подросток никогда запрещенные вещества не употребляла.

Жительницу Екатеринбурга обвинили в преступлении п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств с угрозой применения насилия, совершенное в отношении несовершеннолетнего». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, с 18 октября она дожидается суда под стражей – первоначально женщину отправили под подписку о невыезде, но она попыталась скрыться. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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