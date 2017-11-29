Еще 10 городов и сел Свердловской области охватили скоростной сетью LTE

К началу зимы связисты охватили скоростной сетью LTE и надежным 3G-сигналом еще десять населенных пунктов в Свердловской области. Теперь более 900 тысяч свердловчан смогут также перевести смартфоны и планшеты в режим 4G и настроиться на длительное голосовое общение.

Как сообщили в пресс-службе оператора «Мегафон» на Урале, дополнительные LTE базовые станции установили в Алапаевске, Артемовском, Красноуральске. Это обеспечит более быструю загрузку данных и мгновенный отклик интернет-страниц абонентов. Телеком-эксперты также поработали над качеством связи и расширили зону действия устойчивого мобильного сигнала в Нижнем Тагиле, Березовском, Буланаше, Тугулыме, поселке Юшала и в деревне Кокшарова Камышловского района.

Работы прошли и в столице Урала: на Уралмаше, Эльмаше, в Юго-Западном районе, возле КРК «Уралец» и драмтеатра, на ВИЗе, на Кольцовском тракте в микрорайоне «Светлый», «Компрессорный» – «Мегафон» улучшил покрытие 4G-сети и увеличил зону обслуживания объектов связи в 3G-стандарте.

«За последние три месяца мы провели серьезную работу по модернизации сети 2,3 поколений и строительству 4G сети в Свердловской области. Суммарно мы построили и переоборудовали несколько десятков базовых станций, обновили программное обеспечение, расширили емкость сети, чтобы еще большее количество абонентов могли одновременно получать качественную связь и быстрый интернет», – отметил технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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