Фонд Шипулина открыл распродажу личных вещей звезд биатлона

К старту нового биатлонного сезона 2017-2018 благотворительный фонд Антона Шипулина в Свердловской области запустил аукцион по продаже личных вещей звезд биатлона – шапки, футболки, стартовые номера и спортивные повязки с автографами их владельцев.

Среди представленных лотов есть вещи лидера мирового кубка француза Мартена Фуркада, итальянцев Лукаса Хофера и Доротеи Вирер, норвежки Тириль Экхоф и братьев Йоханнеса и Тарея Бе, «финской молнии» Кайсы Мякярайнен, родной сестры Шипулина и биатлонистки, выступающей за сборную Словакии Анастасии Кузьминой, белорусски Дарьи Домрачевой, россиян Евгения Гараничева, Антона Бабикова, Алексея Волкова, Матвея Елисеева, Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Антона Шипулина.

Как сообщили в пресс-службе фонда Шипулина, любой желающий сможет сделать ставку на сайте с 26 ноября по 3 декабря 2017 года. По окончании аукциона участники, сделавшие наивысшие ставки, получат желанные лоты.

Все вырученные средства пойдут на закрытие заявок по программе фонда «Поддержка школ и социальных учреждений».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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