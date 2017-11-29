Свердловский бюджет пополнят за счет тотализаторов и букмекерских контор

В Свердловской области будут увеличены ставки налога на игорный бизнес. По прогнозам законодателей, это позволит пополнить региональную казну более чем на 18 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект разработан председателем бюджетного комитета заксо Владимиром Терешковым и вынесен на пленарное заседание 5 декабря.

Согласно документу, за один процессинговый центр букмекерской конторы или тотализатора их владельцы будут платить по 250 тысяч, за один пункт приема ставок – по 14 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем в действующей редакции закона, принятой в 2012 году. Кроме того, в связи с развитием электронных тотализаторов введен новый объект налогообложения – «процессинговый центр интерактивных ставок», за каждый из которых владелец должен будет заплатить 3 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие закона позволит увеличить объем доходов областного бюджета на 8 млн 871,0 тыс. рублей, прогноз поступлений в областной бюджет от данного налога составит 18 млн 146,0 тыс. рублей.

Напомним, игорный бизнес в России запрещен за исключением четырех специально оговоренных игорных зон, но за их пределами допускается деятельность тотализаторов и букмекерских контор, получивших специальную лицензию.

Екатеринбург, служба информации

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