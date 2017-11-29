Главный редактор березовской газеты вернулся к профессии инженера-механика

Соучредитель и главный редактор березовской газеты «Золотая горка» Павел Шабельников принял решение отказаться от руководства редакцией.

Как сообщил РИА «Новый День» сам Павел Шабельников, его преемником на посту главреда станет журналист Николай Королев – самый опытный из его теперь уже бывших подчиненных. Николай Королев известен по многолетней работе в газете «Вечерний Екатеринбург», с начала 2017 года он начал сотрудничать с «Золотой горкой». Павел Шабельников заявил, что никаких глобальных изменений в редакционной политике не ожидается.

Добавим, что Павел Шабельников останется совладельцем газеты, но основную сферу деятельности сменит. Об этом он сообщил в своей авторской колонке, вышедшей сегодня в «Золотой горке». «Около полугода назад я принял решение уйти в длительный творческий отпуск и сменить сферу деятельности, вернувшись к своей первой профессии инженера-механика. Теперь эти планы воплотились в жизнь… Как совладелец я остаюсь издателем газет «Золотая горка» и «Карман». Возможно, со временем буду помогать редакции в качестве внештатного автора», – написал он.

Фото – oblgazeta.ru

Екатеринбург, Березовский, служба информации

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