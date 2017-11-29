В Свердловской области за серию краж иномарок будут судить бывшего полицейского

В Свердловской области будут судить бывшего сотрудника ДПС и его подельника, которые обвиняются в краже восьми дорогих иномарок с помощью «скрабера».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи установили, что с июня 2013 года по 2017 год злоумышленники похищали машины в Екатеринбурге, Сухом Логу, Богдановиче, Сысерти и Ревде. Чтобы облегчить процесс кражи, приятели использовали «скрабер» – прибор для считывания сигнала автомобильной сигнализации. Перед похищением мужчины находились в непосредственной близости от владельцев машин, которые открывали свои ТС и нажимали на ключ сигнализации. В этом момент злоумышленники с помощью своего прибора считывали этот сигнал, а затем беспрепятственно открывали машины.

Угнанные автомобили преступники перегоняли в Каменск-Уральский, где перебивали идентификационные номера. Похищенные автомобили в дальнейшем выставлялись на продажу. Общий ущерб от совершенных преступлений составил свыше 8,4 млн рублей, сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры. Правоохранителям удалось вернуть хозяевам только два украденных автомобиля. Для того чтобы вернуть деньги остальным потерпевшим, на все имущество обвиняемых суд наложил арест.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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