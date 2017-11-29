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Среда, 29 ноября 2017, 14:35 мск

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Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)

Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)

Нижнетагильский комбинат приступил к выпуску стальных балок, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температурные режимы. Комбинат возлагает на новый продукт большие надежды. Помочь окончательно завоевать строительный рынок призваны разработка и безвозмездная передача проектировщикам до двух тысяч проектов типовых промышленных зданий на базе стальных балок «Евраза».

Горячекатаная строительная балка обладает лучшими прочностными характеристиками по сравнению со сварной, у нее лучше несущая способность. «Особая примета» тагильского проката – присутствие в составе стали природного ванадия (особенность сырья Качканарского ГОКа), что дополнительно улучшает характеристики балок, выпускаемых на ЕВРАЗ НТМК. Балка ЕВРАЗ НТМК проходит еще и испытание низкой температурой, при -70 градусов по Цельсию. Устойчивость к морозам и ряд других характеристик делают эту продукцию уникальным решением для ряда «северных» проектов, заявляют в руководстве «Евраза». Так, продукция ЕВРАЗ НТМК поставляется на объекты «Ямал-СПГ». Выпуск новой продукции поможет металлургам увеличить продажи для российских строителей.

«Использование металлопроката в строительных конструкциях у нас в стране составляет около 13 процентов. В Норвегии и Швеции – 48% и 65%. Очевидно, что данное решение вызвано пониманием эффективности именно балки, а не железобетонных конструкций», – сообщил руководитель дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Максим Андриасов.

Новый День: Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Максим Андриасов

У металлургов разработана тактика изменения подходов на строительном рынке и обозначены сроки – 3-4 года.

«СССР был страной победившего бетона. И до сих пор мы зачастую получаем проектные решение в бетоне там, где это не нужно. Нам говорят, что это дешевле, но если посчитать, выходит, что это не всегда так. До конца 2018 года мы разработаем и просто отдадим на рынок линейку из двух тысяч типовых промышленных зданий. Строителям не нужно будет платить от 100 до 400 тысяч за проект, можно просто взять наш и привязать к земле. Будем учить рынок строить из нашего проката», – поделился планами Евгений Самарин, менеджер ЕВРАЗа по развитию рынка металлоконструкций.

Новый День: Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Евгений Самарин

«Сегодня линия выпуска балок особой прочности полностью загружена, – отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. – В этом году комбинат освоил 15 новых металлопрофилей, освоение новых видов планируется продолжить в следующем году».

Новый День: Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Алексей Кушнарев

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)
Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)

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