Металлурги намерены изменить строительный рынок. На комбинате выпустили балку особой прочности (ФОТО)

Нижнетагильский комбинат приступил к выпуску стальных балок, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температурные режимы. Комбинат возлагает на новый продукт большие надежды. Помочь окончательно завоевать строительный рынок призваны разработка и безвозмездная передача проектировщикам до двух тысяч проектов типовых промышленных зданий на базе стальных балок «Евраза».

Горячекатаная строительная балка обладает лучшими прочностными характеристиками по сравнению со сварной, у нее лучше несущая способность. «Особая примета» тагильского проката – присутствие в составе стали природного ванадия (особенность сырья Качканарского ГОКа), что дополнительно улучшает характеристики балок, выпускаемых на ЕВРАЗ НТМК. Балка ЕВРАЗ НТМК проходит еще и испытание низкой температурой, при -70 градусов по Цельсию. Устойчивость к морозам и ряд других характеристик делают эту продукцию уникальным решением для ряда «северных» проектов, заявляют в руководстве «Евраза». Так, продукция ЕВРАЗ НТМК поставляется на объекты «Ямал-СПГ». Выпуск новой продукции поможет металлургам увеличить продажи для российских строителей.

«Использование металлопроката в строительных конструкциях у нас в стране составляет около 13 процентов. В Норвегии и Швеции – 48% и 65%. Очевидно, что данное решение вызвано пониманием эффективности именно балки, а не железобетонных конструкций», – сообщил руководитель дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Максим Андриасов.

Максим Андриасов

У металлургов разработана тактика изменения подходов на строительном рынке и обозначены сроки – 3-4 года.

«СССР был страной победившего бетона. И до сих пор мы зачастую получаем проектные решение в бетоне там, где это не нужно. Нам говорят, что это дешевле, но если посчитать, выходит, что это не всегда так. До конца 2018 года мы разработаем и просто отдадим на рынок линейку из двух тысяч типовых промышленных зданий. Строителям не нужно будет платить от 100 до 400 тысяч за проект, можно просто взять наш и привязать к земле. Будем учить рынок строить из нашего проката», – поделился планами Евгений Самарин, менеджер ЕВРАЗа по развитию рынка металлоконструкций.

Евгений Самарин

«Сегодня линия выпуска балок особой прочности полностью загружена, – отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. – В этом году комбинат освоил 15 новых металлопрофилей, освоение новых видов планируется продолжить в следующем году».

Алексей Кушнарев

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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