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Среда, 29 ноября 2017, 14:36 мск

Екатеринбург

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В Березовском загорелся цех по обработке древесины

В Березовском загорелся цех по обработке древесины

Сегодня утром в поселке Ленинский города Березовский загорелся цех по обработке древесины.

Сообщение о пожаре поступило около 9 часов, на место отправили 4 машины и 17 спасателей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 30 квадратных метров горело производственное оборудование и продукция в сушильной камере. Остановить распространение огня удалось за 20 минут, к 11 часам были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Березовский, служба информации

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