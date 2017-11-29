Садоводы жалуются на бесснежье, агрономы советуют, как спасти урожай

В Свердловской области установилась холодная, но бесснежная погода, хотя в это время же время год назад высота покрова достигала 15 сантиметров. Пока чиновники пеняют на климат, из-за которого, по их мнению, происходят коммунальные аварии, садоводы действительно обеспокоены последствиями такой погоды. Как уже пояснял «Новому Дню» заведующий кафедрой геоэкологии УГГУ Александр Семячков, грунт промерз сейчас на 20-30 сантиметров, и если для коммунальных катаклизмов этого недостаточно, то негативные последствия для будущего урожая куда реальнее. Об этом агентству рассказал декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.

По его словам, из-за отсутствия снежного покрова происходит не только вымораживание, но и иссушение почвы прикорневого слоя. «Это негативно влияет на корневую систему многолетних растений. Например, на ирисы, розы, ревень, щавель, озимый чеснок, а также на плодовые и ягодные культуры. Особое внимание в сложившейся ситуации нужно обратить на низкозимостойкую землянику. Пострадать могут и озимые зерновые культуры», – говорит эксперт.

По его словам, чтобы избежать вымерзания прикорневого слоя, садоводам-любителям придется постараться – сделать по периметру крон деревьев воздушную подушку толщиной 12-15 см из опилок, торфа или перегноя. «Многолетние культуры можно таким же образом защитить от холода – достаточно будет засыпать лук-севок, чеснок, землянику и другие культуры 4-5 см листьями, ветками, опилом, торфом или перегноем», – советует он.

По словам Михаила Карпухина, влажное лето с большим количеством дождей спровоцировало плохое вызревание древесины у плодово-ягодных культур. «Возможно подмерзание молодых побегов. Ученые рекомендуют производить их обрезку не раньше весны. Кроме того, влага от снега весной будет сильно впитываться нижними слоями почвы, которые сегодня очень иссушились. Поэтому рекомендуется перед весной позаботиться о плодово-ягодных культурах, укрыв их дополнительным слоем снега», – говорит он.

Впрочем, по словам ученого агронома, пока о каких-то серьезных последствия говорить рано. «Все может исправить декабрьский снежный покров», – отмечает он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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