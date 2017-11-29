На Серовском тракте ВАЗ спровоцировал тройное ДТП: четыре человека получили травмы (ФОТО)

Сегодня около 8:20 утра на Серовском тракте столкнулись три автомобиля. Серьезные травмы получил водитель, который был виновником аварии. Кроме того пострадали еще три человека.

Авария произошла на 214 км трассы Екатеринбург – Серов. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он по касательной столкнулся с машиной «Мазда СХ5», после чего его отнесло на «Сузуки SX5». Водитель ВАЗа, 28-летний житель Екатеринбурга, получил тяжелые травмы, он находится в реанимации нижнетуринской больницы. На фото с места ДТП видно, что основной удар пришелся на переднее левое кресло его авто, то есть на место водителя. Остальные трое пострадавших – водитель и пассажиры «Сузуки» – получили ушибы, они отказались от госпитализации, решив посетить врача в Серове, по месту жительства. В «Мазде» никто не пострадал.

В отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области рассказали, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии органами внутренних дел проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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