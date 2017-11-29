В городе снова появились плакаты с Николаем Вторым (ФОТО)

В Екатеринбурге вновь появились плакаты, посвященные царю Николаю Второму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобный плакат можно наблюдать на перекрестке улиц Луначарского и Шевченко. Там размещена фотография пары – Николая Второго и его жены Александры Феодоровны в человеческий рост. Сбоку от супругов на плакате красуется надпись: «Мои усердные молитвы следуют за тобой днем и ночью. Пусть Господь хранит тебя, пусть Он оберегает, руководит и ведет тебя, и приведет тебя здоровым, крепким домой. Благословляю и люблю тебя, как редко кто-либо кто был любим, и целую каждое дорогое местечко и прижимаю тебя нежно к моему сердцу. Навсегда твоя собственная старая женушка».

Отметим, что ранее в Екатеринбурге уже размещали плакаты, посвященные Николаю Второму, но здесь ощущается более качественный дизайн и, возможно, что более серьезный бюджет.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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