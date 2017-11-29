Начальник отделения № 4 отдела по борьбе с коррупцией УМВД Екатеринбурга уволен за попытку взятки

Прокуратура добилась увольнения начальника отделения № 4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Екатеринбурга провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в городском управлении МВД. Было установлено, что 8 ноября 2017 года начальник отделения № 4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции предложил представителю некой организации за 500 тыс. рублей, пообещав способствовать прекращению уголовного дела, хотя реальной возможности выполнить обещанное не имел. При получении взятки он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас СУ СКР по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, в крупном размере». По требованию прокуратуры руководство УМВД России по Екатеринбургу уволило начальника указанного отделения в связи с утратой доверия.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в настоящее время руководством УМВД России по Екатеринбургу по данному факту проводится служебная проверка. Решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей уволенного сотрудника полиции за упущения в работе по воспитанию личного состава по антикоррупционной составляющей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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