Житель Свердловской области получил срок за попытку сжечь гараж сотрудника ГИБДД

На Среднем Урале 26-летний житель Новой Ляли Сергей Балавин получил 9 месяцев колонии-поселения за попытку сжечь гараж сотрудника ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодой человек признан виновным по ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенного путем поджога», уточняют в Новолялинском районном суде. 22 августа этого года подсудимый облил горючей смесью и поджег газовой зажигалкой ворота гаража сотрудника ГИБДД.

«Однако свой преступный умысел Белавин не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам. Пожар был потушен непосредственно потерпевшим. Подсудимый покушался на уничтожение имущества гаишника стоимостью более 300 тыс. рублей», – отмечают в прокуратуре Свердловской области. По информации ведомства, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал «из личных неприязненных отношений».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.11.17

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