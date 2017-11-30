В коллективных садах в Екатеринбурге за ночь выгорели три дома (ФОТО)

Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелись дома в коллективном саду «Горняк» на Чусовском тракте. Сообщение о пожаре поступило около 10 часов вечера, на место отправили 5 машин и 20 спасателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 150 кв. метров сгорели две частные бани и три садовых дома. Огонь локализовали только через час, к 4 утра завершили проливку и разбор конструкций.

По данным службы спасения «Сова», площадь пожара была больше – около 200 кв. метров, а сгорели четыре частных дома и надворные постройки. Пожару присвоили ранг 1-бис, была угроза распространения огня на другие постройки. О жертвах не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

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