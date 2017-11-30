В 2018 году гордума Екатеринбурга будет «стоить» 140 миллионов рублей

Содержание гордумы Екатеринбурга в следующем году обойдется казне в 140 миллионов рублей. Львиная доля этой суммы уйдет на зарплаты сотрудников аппарата и помощников депутатов, передает корреспондент РИА «Новый День».

По информации департамента финансов Екатеринбурга, расходы на депутатов в проекте бюджета-2018 составят 30,4 миллионов рублей. При этом на оплату труда народных избранников выделено 5,6 миллионов (в гордуме зарплату получают только председатели комиссий и вице-спикер). Компенсация депутатских расходов из бюджета определена в сумме 24,8 миллиона рублей. Напомним, ранее депутаты пытались использовать эту статью расходов для борьбы со злостными прогульщиками заседаний. В частности, неоднократно звучали предложения лишить денежной компенсации из бюджета депутата Евгения Боровика, который больше года не посещает думу. Но несколько депутатов заблокировали инициативу, указав на правовое нарушение.

На содержание всего аппарата ЕГД в бюджете заложено 110 миллионов рублей. Это сумма годовых зарплат муниципальных служащих и помощников депутатов, а также расходы на командировки, пополнение оргтехники, обслуживание компьютеров и прочее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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