Убийцы ЧОПовца получили 48 лет на троих

Свердловский облсуд вынес приговор трем рецидивистам из Первоуральска – их признали виновными в убийстве 57-летнего охранника. Тело сотрудника ЧОПа было найдено на территории шпалоремонтной мастерской, там произошел пожар, а когда сотрудники МЧС справились с огнем, увидели труп.

«В ночь на 8 октября 2016 года трое подсудимых, распивая спиртное в доме по улице Огнеупорщиков в Первоуральске, решили убить охранника местной шпалоремонтной мастерской из личной неприязни. Сообщники приехали на мотоцикле «Урал» к сторожке, избили охранника, добив металлической трубой по голове. Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы. После избиения один из подельников облил помещение проходной бензином и поджег, затем все трое злоумышленников скрылись», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Данные были переданы в полицию, сотрудники угрозыска нашли подозреваемых в убийстве (у мужчины была зафиксирована черепно-мозговая травма) «по горячим следам». «По материалам полиции региональный СК возбудил уголовное дело. Остаться безнаказанными злоумышленникам не удалось, каждого из трех суд признал виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Общий срок наказания составил 48 лет», – рассказал глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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