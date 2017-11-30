«Страшно было. Но я не мог их оставить в огне», – 12-летний школьник-герой рассказал, как спас 2-летнюю сестру и деда

В Екатеринбурге сегодня прошел фестиваль «Созвездие мужества». Сотрудники регионального управления МЧС России награждали своих гражданских «коллег» – обычных людей, которые спасли чьи-то жизни. Таковых нашлось 14 – все они оказались рядом с теми, кому требовалась помощь, спасали из огня, воды или с отколовшейся льдины. Героями 2017 года стали школьники, служащий храма, повар, рыбак, сотрудники полиции, работник газовой службы.

Мальчик спас дедушку и сестру из огня

Например, 12-летний Кирилл Пономарев из Нижнего Тагила вытащил из горящего дома свою двухлетнюю сестру и деда-инвалида. Пожар произошел в соседней квартире, но комнаты быстро наполнились едким дымом. Мальчик не растерялся – он завернул в одеяло спящую сестренку и вынес ее на улицу, а дедушке-инвалиду дал мокрое полотенце, чтобы тот мог дышать через него. Кирилл рассказал, что этому его научили на уроках ОБЖ в школе. «Страшно было. Но это же мои родные, я не мог их оставить», – говорит мальчик.

Рыбак Владимир Левинов спас прошлым летом четверых молодых людей. Рано утром он приехал порыбачить на Шарташ, когда заметил, что лодка, в которой находилась подвыпившая компания, перевернулась и пошла ко дну. Владимир Иванович подплыл к ребятам и «отбуксировал» их на сушу. Грести приходилось одному, и, чтобы добраться до берега, пришлось потратить час. «Да разве это подвиг? – отмахивается он. – Конечно, неожиданно и приятно, что наградили».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 30.11.17

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