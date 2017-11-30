Екатеринбуржцев зовут играть в «Тайного Санту» и делать подарки незнакомцам

В Екатеринбурге вновь проходит акция «Тайный Санта». Суть ее заключается в том, что люди делают подарки незнакомцам – и сами получают новогодний презент от неизвестного отправителя. «Представь, он или она ходит по тем же улицам, что и ты, пьет кофе в тех же кафешках, смотрит в заледеневшие окна трамваев... И улыбается среди уральской метели, потому что совершенно незнакомый земляк прислал новогодний подарок, и январь сразу стал теплее», – говорят организаторы «Тайного Санты».

В прошлом году более 250 человек приняли участие в акции. В этом году условия те же – нужно вступить в группу «Тайного Санты», сделать репост титульной записи с комментарием «Я участвую», добавить в друзья организатора Ладу Соколову, заполнить короткую форму регистрации.

Всем участникам, которые прошли регистрацию, придут сообщения от организатора, в котором будет содержаться информация о «подопечном», которому нужно сделать анонимный подарок. «Главное, не скупиться на доброту», – подчеркивают организаторы.

Подарки обычно приносят в одно место. Как правило, это магазины или кафе. В этом году адрес огласят позже. «Дождись СМС о том, что твой Тайный Санта доставил для тебя подарок в это волшебное место. Забери свой подарок из тайного места. Дождись Нового года и открой подарок Тайного Санты с ощущением чуда и волшебства под бой курантов», – завершают инструкцию организаторы.

Екатеринбург, служба информации

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