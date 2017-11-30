Екатеринбургская оптовая фирма подозревается в контрабанде люксовой одежды под видом ниток

Федеральные таможенники совместно с ФСБ раскрыли крупный канал контрабанды одежды известных брендов, поступавшей в Россию через аэропорт Кольцово. Под подозрением оказалась екатеринбургская фирма ООО «Реалма», против которой возбуждено уголовное дело по факту уклона от таможенных пошлин.

По данным издания РБК, в августе этого года коммерсанты пытались завести более 405 килограмм одежды марок Christian Dior и Rosie Assoulin, задекларировав их как нитки и ткань. Товар предназначался для продажи в бутиках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Краснодара. Общая стоимость выявленной партии составила 26,146 миллионов рублей, и за нее не доплатили суммарно 4,6 миллиона рублей таможенных платежей, полагают в ФТС. Оперативники считают, что поставок могло быть больше, потому сумма ущерба пока подсчитывается.

С момента проведения операции таможни в отношении «Реалмы» было возбуждено еще шесть административных дел за недостоверное декларирование товаров. В октябре в фирме прошел обыск в рамках расследования уголовного дела. Но обвинения таможенников совладелец «Реалмы» Евгений Курлыкин опровергает, сообщает издание.

Источник РБК в одной из служб рассказал, что за последние два года екатеринбургская компания поставила через аэропорт Кольцово около 300 тонн товара по категориям «нитки» и «ткани». Если предположить, что все поставки на самом деле были брендированной одеждой, то ущерб государству может исчисляться миллиардами рублей. Расследованием этих поставок сейчас занимаются в ФТС и ФСБ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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