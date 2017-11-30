«Сухарь» Коваржа и дубль Трямкина: «Автомобилист» разгромил «Северсталь»

ХК «Автомобилист» завершил домашнюю серию яркой победой над «Северсталью» из Череповца. Екатеринбуржцы обыграли соперников со счетом 5:0, вратарь Якуб Коварж отразил все 38 бросков по своим воротам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голами отметились Егор Миловзоров, Дуйан Кинг, Михал Чайковски и дважды – капитан «Автомобилиста» Никита Трямкин. Несмотря на разгромный счет, игроки «Северстали» упорно не хотели сдаваться, и заключительная двадцатиминутка получилась боевой. На двоих команды заработали 30 минут штрафа и организовали одну потасовку под конец встречи. «Мы настраивались на этот матч, хотелось выиграть. Но начали опять не очень хорошо, проиграли первый период «Северстали» по броскам. Хорошо, что голы забили. В последние минуты попросил ребят помочь Коваржу отстоять на ноль. Помогли так, что вратарю пришлось два раза вытаскивать игру. Он молодец, хорошо справился. И болельщики нам сегодня помогали. Закончили домашнюю серию на мажорной ноте, готовимся к играм дальше», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов. После третьей победы подряд екатеринбургский клуб вошел в тройку лидеров Восточной конференции КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.17

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