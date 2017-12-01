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Пятница, 1 декабря 2017, 13:18 мск

Екатеринбург

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Гордума Екатеринбурга снова обсудит скрытое имущество депутатов

Гордума Екатеринбурга снова обсудит скрытое имущество депутатов
Вице-спикер гордумы Виктор Тестов

Гордума Екатеринбурга вновь обсудит недостоверные декларации депутатов и решит, что делать с претензиями прокуратуры. Вопрос с формулировкой «О результатах представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год» включен в повестку заседания на 5 декабря. Докладчиком по нему выступит вице-спикер Виктор Тестов, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, прокуратура Екатеринбурга требует досрочно прекратить депутатские полномочия Владимира Смирнова и Михаила Гаранина. Оба избранника допустили существенные нарушения в отчетности. В частности, Смирнов не указал в документе три квартиры, в декларации Гаранина обнаружились более грубые ошибки, и к тому же, второй год подряд. Прокурор Светлана Кузнецова заняла принципиальную позицию: если городская дума не примет мер, последует иск в суд. Но депутаты предпочли оттянуть время и отправили вопрос на доработку.

Добавим, что в Свердловской области в нарушениях антикоррупционного законодательства уличены десятки муниципальных депутатов. Например, в Верхнепышминском суде рассматривается дело о лишении мандатов двух единороссов среднеуральской думы, которых ранее оправдали коллеги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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