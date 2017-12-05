Уральцев призвали сообщать в надзорные ведомства о поддельных товарах с символикой FIFA

Жителей Среднего Урала призвали сообщать о фактах незаконного использования символики FIFA. По всем выявленным случаям оборота поддельной продукции с товарными логотипами ЧМ-2018 и Международной федерации футбола в надзорных органах обещают провести проверки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, заявить о фактах реализации поддельной продукции с товарными знаками FIFA можно, обратившись с соответствующим заявлением в ведомство. Обращение может быть подано лично – в головной офис ведомства (Екатеринбург, пер. Отдельный, 3) или в территориальные отделы Роспотребнадзора, а также направлено почтой или через сайт управления. В заявлении нужно указать наименование и адрес продавца сомнительных товаров.

Информация о товарных знаках FIFA размещена в Государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей и на сайте официального представителя Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). «В случае выявления в обороте продукции с незаконным использованием символики FIFA управлением Роспотребнадзора будут приняты меры в установленном законом порядке», – добавляют в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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