В Екатеринбурге осудили предпринимателя, торговавшего женскими носками с символикой ЧМ-2018

В Екатеринбурге пресекли незаконную торговлю товаров с использованием символики Чемпионата мира по футболу 2018 года. В одном из павильонов «Таганского ряда» ИП продавал женские носки с надписями «FifaWorldCup Russia2018», естественно, без разрешения правообладателя. Товар был арестован, а предприниматель привлечен к административной ответственности по решению суда.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, информация о продаже товаров с незаконным использованием символики чемпионата мира по футболу поступила от сотрудников полиции. Во время административного расследования выяснилось, что ИП Черепанова в павильоне №108 по адресу: ул. Минометчиков, 1, продавала женские носки с обозначением на упаковке символики Чемпионата мира по футболу FIFA2018 года, Кубка конфедераций FIFA2017 – «FifaWorldCup Russia2018». Всего – 4 упаковки общей стоимостью 1200 рублей.

«Роспотребнадзор запросил в Агентстве интеллектуальной собственности информацию об оригинальности выявленной при осмотре помещений павильона продукции. В результате расследования было установлено, что индивидуальным предпринимателем действительно реализовывался товар с незаконным использованием символики Чемпионата мира по футболу FIFA2018 года (отсутствовало разрешение правообладателя на использование символики чемпионата)», – сообщили в пресс-службе регионального управления.

В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ, на товар наложили арест. По решению Арбитражного суда Свердловской области предприниматель признан виновным и привлечен к административной ответственности.

Напомним, торговля товарами с символикой ЧМ запрещена по закону. Но Международная федерация футбола (FIFA) и оргкомитет «Россия-2018» планируют открыть в Екатеринбурге от трех до пяти собственных магазинов с атрибутикой. Ранее свердловский Роспотребнадзор уже выражал опасения, что в преддверии ЧМ-2018 году на Урале возрастет количество продукции с поддельной символикой чемпионата.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

