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Среда, 13 декабря 2017, 12:43 мск

Екатеринбург

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К весне в Екатеринбурге FIFA откроет до пяти магазинов с официальной атрибутикой ЧМ-2018

К весне в Екатеринбурге FIFA откроет до пяти магазинов с официальной атрибутикой ЧМ-2018
Фото с официального сайта FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) и оргкомитет «Россия-2018» планируют открыть в Екатеринбурге от трех до пяти магазинов с атрибутикой Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявила руководитель департамента по управлению брендом и лицензированию FIFA Ана Бриту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый такой магазин с сувенирной продукцией открылся 12 декабря в Москве в Центральном детском магазине на Лубянке. В нем можно купить

различные товары с логотипом предстоящего турнира – мяч Telstar, головные уборы в виде официального талисмана ЧМ-2018 – волка Забиваки, предметы одежды, тематические брелоки, магнитики и многое другое. При этом FIFA планирует открыть до мая 2018 года от трех до пяти магазинов в каждом городе – организаторе ЧМ-2018.

«Мы провели тестовое открытие магазина накануне финальной жеребьевки, а сегодня очень рады официально пригласить всех футбольных болельщиков посмотреть на привлекательные товары, выставленные на полках магазина, – сказал коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок. – До настоящего времени наибольшей популярностью пользовались футболки с изображением Кубка чемпионата мира по футболу FIFA или волка Забиваки, но сейчас мы с удовлетворением отмечаем интерес любителей футбола к этой тематике в целом. Можно утверждать, что нам определенно повезло с расположением магазина».

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске и Екатеринбурге с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее свердловский Роспотребнадзор выразил опасения, что в преддверии ЧМ-2018 году на Урале возрастет количество продукции с поддельной символикой FIFA.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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