В Екатеринбурге изъяли контрафакт с символикой FIFA (ФОТО)

Екатеринбург, Ноябрь 09 (служба новостей РИА «Новый День) – В Екатеринбурге изъята партия настольной игры «Футбол. Кубок мира» в количестве 60 наборов.

Как сообщили в пресс-службе екатеринбургской таможни, товар поступил для одной из екатеринбургских фирм-импортеров ООО «И». Страна-производитель товара – Китайская Народная Республика. Факт нарушения авторских прав был выявлен при документальном контроле декларации на товар и подтвержден проведенным таможенным досмотром. Нанесенное на коробках с настольной игрой изображение футбольного кубка оказалось сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным и охраняемым на территории России. Его правообладателем является Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA), Швейцария.

Документы, разрешающие использование товарного знака, а также ввоз в Россию данной продукции у декларанта отсутствовали. О чем таможня и уведомила представителя правообладателя объектов интеллектуальной собственности. Выпуск товара был приостановлен. В своем ответе представитель правообладателя подтвердил, что FIFA не имеет никаких заключенных с ООО «И» договоров и разрешения на использование товарного знака не предоставляла. Кроме того, налицо все признаки контрафактности, поскольку указанные товары не были «произведены Правообладателем или уполномоченными на то лицами». Таким образом, действия екатеринбургской фирмы нарушают таможенное законодательство и исключительные права на зарегистрированные товарные знаки. Екатеринбургской таможней вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 14.10 Кодекса об административных правонарушениях «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». В данный момент контрафактный товар изъят, отправлен на экспертизу, а его дальнейшую судьбу решит суд.

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