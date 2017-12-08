Новогоднее настроение пришло в Екатеринбург со снегом

Как и обещали синоптики, в Екатеринбург пришел сильный снегопад после полутора месяцев почти полного бесснежья. В метеобюро ранее поясняли «Новому Дню», что погода, стоявшая до вчерашнего дня, была аномальной – по количеству осадков и толщине покрова.

Вместе со снегом в Екатеринбург пришло и новогоднее настроение, на отсутствие которого ранее жаловались местные чиновники. В мэрии сообщили, что теперь почти 90% организаций и предприятий из числа тех, кто был включен в план администрации города, наконец-то украсили свою территорию и входные группы к Новому году. «Всего в рамках подготовки к предстоящим праздникам муниципалитет рассчитывает украсить новогодним убранством и расцветить красочными гирляндами более 11 тысяч различных строений», – сообщили в пресс-службе мэрии.

В большинстве случаев украшательством занимаются торговые центры и заведения общественного питания, а также офисные и деловые центры.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

В столовых престижных школ Екатеринбурга сотрудники работали по поддельным санкнижкам, возбуждены уголовные дела. / 8 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / Суд по делу феминистки Лизы Ветровой перенесен на завтра (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»