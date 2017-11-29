Эксперты опровергли заявление мэрии, обвинившей погоду в коммунальных авариях

О малоснежье на Урале рассказали российские синоптики. «Долгое время погоду на Урале диктовал обширный антициклон. Во вторник он немного сдал свои позиции, снегопадам удалось прорваться в европейскую часть России, но сегодня антициклон снова усилится и оттеснит облачные поля к северу, Урал окажется практически в сердце очага высокого давления. Так что на рост сугробов жителям Екатеринбурга в ближайшее время рассчитывать не приходится. Наоборот, в условиях солнечной погоды пятисантиметровый слой снега может уменьшиться, этому не помешает даже минусовая температура», – сказал в эфире «России-24» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптиков, до конца недели в Екатеринбурге будет около -5…-6 градусов днем, лишь к выходным ситуация немного изменится. «Мы пока не видим [в ближайшие дни] интенсивных снегопадов, может, небольшой снег пройдет в воскресенье. Но снега маловато, уже должен быть приличный покров, если смотреть по климатическим данным», – сказала «Новому Дню» главный синоптик свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В администрации Екатеринбурга утверждают, что нынешняя погода может провоцировать коммунальные аварии. «Снег сохраняет определенную температуру грунта. При морозах грунт под снегом промерзает меньше. Поэтому в осенний период и в начале зимы мы наблюдаем повышение количества аварий на сетях водопровода и тепловых сетях», – заявил накануне замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

Однако эксперты скептически относятся к подобным заявлениям коммунальщиков. «Еще сильных морозов не было, поэтому грунт промерз на глубину сантиметров 20-30, это максимум. А сезонное промерзание грунта [в условиях обычных зим] составляет примерно 1,2 метра, максимум – полтора. И даже это очень поверхностный слой. Например, фундаменты зданий заглубляются на большую глубину. Никакого влияния это на подвижность зданий, равно как и на состояние коммуникаций, не оказывает. Сети заглубляют значительно больше – глубже двух метров, с учетом сезонного промерзания», – сказал «Новому Дню» заведующий кафедрой геоэкологии УГГУ Александр Семячков.

При этом такая погода может быть даже на руку коммунальным службам Екатеринбурга – обычно в это время снегопады довольно обильные. Например, в прошлом году уже к началу ноября высота снежного покрова составляла до 15 сантиметров, автомобилисты жаловались на рост числа аварий из-за плохой уборки дорог, а представители ГИБДД подтверждали их слова статистикой роста ДТП. Представителям Госавтоинспекции даже приходилось закрывать некоторые улицы для движения из-за того, что коммунальщики просто не справлялись. Сейчас же снегоуборочная техника если не простаивает, то загружена не так сильно, как в другие годы в это же время. Но экономии бюджета ждать не приходится. «Техника выходит, рассыпают противоголодедные материалы, щебень и реагент. За прошлую ночь на дороги Екатеринбурга вышли 136 единиц техники и 133 дорожных рабочих», – сказали в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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