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Вторник, 28 ноября 2017, 10:39 мск

Екатеринбург

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Чиновники обвинили малоснежную зиму в увеличении числа коммунальных аварий

Чиновники обвинили малоснежную зиму в увеличении числа коммунальных аварий

Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ заявил, что малоснежная зима повлияла на увеличение количества коммунальных аварий. Из-за того, что снег никак не ляжет, грунт промерзает и трубы не выдерживают.

Как отметил Владимир Гейко в программе «Открытая студия», малоснежная зима влияет на сферу коммунального хозяйства. «Снег сохраняет определенную температуру грунта. При морозах грунт под снегом промерзает меньше. Поэтому в осенний период и в начале зимы мы наблюдаем повышение количества аварий на сетях водопровода и тепловых сетях», – заявил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ.

Напомним, в октябре без тепла и воды оставались жители Химмаша, затем – проблемы возникли в центре. В минувшую пятницу, 24 ноября, без отопления и горячей воды остались жители некоторых домов на ВИЗе, но последствия аварии устранили в течение 12 часов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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