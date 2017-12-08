Вопрос о референдуме по переименованию Свердловской области пока в заксо не внесен

Вопрос о референдуме по вопросу возможного переименования Свердловской области на ближайшем заседании заксобрания рассматриваться не будет.

Об этом рассказал РИА «Новый День» депутат от ЛДПР Михаил Зубарев. Он сообщил, что на повестку ближайшего заседания комитета по законодательству действительно вынесен вопрос об изменениях в областной закон об областных и местных референдумах, но он касается только приведения его в соответствие с федеральными нормами. Аналогично и с вопросом об изменениях в областной избирательный кодекс: это не те изменения в схему выборов депутатов гордумы Екатеринбурга, о которых говорят последние полгода. «Изменения коснутся только механизма досрочного голосования в труднодоступных территориях», – пояснил Зубарев.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских предлагал совместить выборы президента с референдумом по переименованию Свердловской области. По его мнению, это поможет поднять явку избирателей.

Между тем в ЦИК РФ не рекомендуют совмещать выборы президента с региональными или местными референдумами. Дело в том, что проголосовать на президентских выборах избиратель может в любой точке страны, а для участия в региональных или местных референдумах он должен находиться строго в месте его проведения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

Отопление дали ночью, воду – утром: на ВИЗе устранили крупную аварию. / Новогоднее настроение пришло в Екатеринбург со снегом (ФОТО). / В столовых престижных школ Екатеринбурга сотрудники работали по поддельным санкнижкам, возбуждены уголовные дела. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»