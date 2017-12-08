Красноуральск возглавил выходец с предприятия УГМК

Городская дума Красноуральска сегодня сделала выбор между двумя претендентами на мэрское кресло, представленными конкурсной комиссией.

Как сообщил РИА «Новый День» депутат Дмитрий Ивашевский, большинство проголосовало за действующего главу администрации Дмитрия Кузьминых, который до 2012 года был начальником сернокислотного цеха комбината «Святогор» (входит в УГМК). Вторым претендентом был начальник отдела управления ЖКХ мэрии Александр Постников. Был и третий кандидат – Михаил Завьялов, который тоже работает на «Святогоре», однако он не прошел второй этап.

Напомним, недавно аналогичный конкурс завершился в Серове, где в нем также участвовали бывший и действующий сотрудники УГМК. Победила действующий глава Елена Бердникова (в прошлом работавшая на входящем в холдинг метзаводе). Ее соперником был начальник управления производственно-технического комплекса того же «Надеждинского метзавода» Владимир Чертовиков.

Красноуральск, служба информации

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