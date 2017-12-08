В выходные снегопад усилится в три раза, на трассы лучше не выезжать (ФОТО)

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки снегопад в Екатеринбурге будет только усиливаться, и в субботу его интенсивность увеличится в три раза – с 3 до 9 миллиметров в водяном столбе. Инспекторы ГИБДД советуют не выезжать на трассы, поскольку видимость уже сегодня не превышает 100 метров. А Екатеринбург еще до часа пик встал в 7-балльные пробки.

Напомним, минувшей ночью на Свердловскую область обрушился первый за эту зиму серьезный снегопад. Уже с утра на трассах и в Екатеринбурге были зафиксированы десятки мелких ДТП. Также фиксировались серьезные аварии – например, на дороге по направлению в Первоуральск случилось пять ДТП подряд. В аварию попала машина скорой помощи. Сотрудники ГИБДД предупредили водителей о плохой видимости на дорогах и попросили не выезжать на дальние дистанции без надобности.

Однако затруднения наблюдаются не только на трассах. Уже сейчас в Екатеринбурге «Яндекс» фиксирует затруднения в 7 баллов: в центре транспорт движется не быстрее 5 километров в час.

Прогноз синоптиков на ближайшие двое суток неутешителен. Согласно информации на официальном портале Екатеринбурга, в ближайшие сутки снегопад в городе будет продолжаться и усиливаться. Судя по метеосводке, его интенсивность в субботу, 9 декабря, по сравнению с сегодняшним днем, увеличится в 3 раза – с 3 до 9 миллиметров в водяном столбе.

Добавим, что, по данным пресс-службы мэрии, в ночь с 7 на 8 декабря на специализированные полигоны рабочие вывезли 1029 тонн снега. Также было рассыпано 109 тонн противогололедного материала «Бионорд» и почти 20 тонн мелкофракционного щебня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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