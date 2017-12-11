СК отказал в уголовном деле о зарплатных долгах на телеканале «Ермак»

Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты бывшим сотрудниками телекомпании «Ермак». Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, получивший официальный ответ ведомства на свой запрос.

Напомним, телеканал закрылся в феврале 2017 года. Трудовой коллектив СМИ не получил зарплату за последние два месяца, а также частично за сентябрь-декабрь 2016 года. Общий долг перед журналистами и техработниками составил 1,223 миллиона рублей, констатировала прокуратура после проверки организации. В течение октября бывшие сотрудники «Ермака» получили на руки заработную плату в размере, определенном бухгалтерией, действовавшей на момент закрытия компании. Как отмечали в соцсетях сами работники, фактически на руки им выдали половину от заработанной суммы.

По обращению депутата Альшевских процессуальную проверку также проводил Следственный комитет России. Как сообщается в ответе ведомства, была выявлена задолженность телекомпании перед сотрудниками за январь и частично февраль 2017 года. Госинспекция труда оштрафовала работодателя на 40 тысяч рублей. Кроме того, в рамках административного дела в пользу 19 экс-работников «Ермака» были вынесены судебные приказы о взыскании долгов по зарплате.

«Поскольку срок невыплаты не превышал двух месяцев и задолженность по заработной плате полностью погашена, по результатам процессуальной проверки в возбуждении уголовного дела отказано», – сообщается в документе за подписью зампредседателя СК РФ Краснова.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

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