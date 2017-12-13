«Там нет механизма запрета на вырубку леса», – общественники указали депутатам на опасную дыру в законе «о зеленом щите»

Принятие так называемого «закона о зеленом щите» вокруг промышленных городов, возможно, не только не поможет сохранить защитные леса, но и ускорит их исчезновение. По крайней мере, такого мнения придерживаются некоторые общественники.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» председатель ТОС поселка Зюзельский Полевского округа Александр Чистяков, в законе есть откровенно слабые места. В решении ТОСа, которое будет направлено в Полевскую гордуму, говорится том, что с созданием «Зелёного щита» город рискует потерять часть леса по желанию какого- либо чиновника. «Законодательно не решён вопрос о том, кто будет осуществлять охрану лесов, лесовосстановление, и, наконец, нет механизма запрета изъятия части леса, входящего в «Зелёный щит», для использования его в коммерческих целях», – говорится в обращении к депутатам. Чистяков поясняет, что введение новой категории лесов ужесточит штрафы для физлиц за пикники, въезд в лес на машине, но в то же время фактически развяжет руки тем, кто захочет использовать лес в коммерческих лесах.

Общественник указывает на то, что это следует из самого федерального закона от 3 июля 2016 г. N 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов» (именно его обычно называют «законом о зеленом щите). В нем содержится норма, согласно которой сплошные рубки лесов в лесопарковых зонах запрещены «за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации». В ст.17 Лесного кодекса указано, что «В защитных лесах сплошные рубки осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса». А эта статья, в свою очередь, указывает, что рубка лесов «допустима в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации». Здесь, считают жители Зюзельского, и заложена лазейка, позволяющая вырубать пригородные леса в том числе для строительства автодорог и добычи полезных ископаемых. Единственное ограничение – общая площадь лесов не должна быть уменьшена. По мнению Чистякова, это чистое лукавство: лес «урезают» в рекреационной зоне и «прирезают» в десятках километров от города.

Напомним, планы по строительству щебеночного карьера – больная тема для Зюзельского. Как уже сообщал «Новый День», в 2014 году конфликт между жителями поселка Зюзельский и ООО «Железянский рудник», желавшим начать здесь добычу щебня, не сходил с первых полос СМИ. Местное население, которое поддержал и мэр Полевского Александр Ковалев, выступило категорически против карьера, выдвигая несколько аргументов, как рациональных, так и не очень: старые заброшенные шахты под поселком могут обвалиться в случае взрывных работ; единственная дорога через поселок не предназначена для прохода большегрузного транспорта; вода в реке Железянка в случае разработки карьера станет непригодной для питья. Были и аргументы из разряда мифологии: именно здесь, согласно сказам Павла Бажова, когда-то жили персонажи его сказов: Девка-Азовка и Бабка-Синюшка, которая, по преданию, охраняет колодец с несметными богатствами. Разработка так и не была начата, но теперь, когда в Полевском сменился глава, окрестности Зюзелки снова в опасности.

Между тем в регион тема по закону о зеленом щите уже зашла. В ноябре депутаты заксо одобрили проект по созданию такового вокруг Екатеринбурга. Как предлагали ранее в ОНФ, в Екатеринбурге будет реализован пилотный проект, после аналогичные зеленые шиты появятся в Верхней Пышме , Асбесте, Каменске-Уральском, Ревде.

Полевской, Евгения Вирачева

Полевской. Другие новости 13.12.17

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