Газовая атака: уральские школьники схватились за баллончики

Уже второй случай распыления газового баллончика в школе произошел в Свердловской области с начала декабря. О первом «Новый День» писал ранее – тогда на линейке в Ревде пострадали 15 человек, 13 учеников и двое педагогов. По данному факту была начата проверка, которую проводит местное отделение СУ СКР по Свердловской области. Как пояснили агентству в ведомстве, в настоящее время она еще не завершена, об ее итогах будет сообщено позднее.

С похожим случаем разбираются полицейские города Качканара, где в лицее №6 ученик распылил в коридоре перцовый баллончик. Действительно такой инцидент имел место быть. Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних совместно с педагогами учебного заведения оперативно установили личность «шалуна». Им оказался ученик 7-го класса 2004 года рождения по имени Артем. Он при опросе пояснил, что якобы газовый баллончик, находящийся в свободной продаже, взял у другого ученика этого же лицея. В результате распыления баллончика, к счастью, массовой эвакуации и госпитализации не было. В больницу для осмотра доставлялся один мальчик. Материал в отношении юного хулигана и его родителей направлен в городскую комиссию по делам несовершеннолетних, где ситуация будет детально рассмотрена с принятием необходимых мер реагирования», – сказал начальник ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Случаи, когда школьники из баловства распыляют «перцовку» в учебных заведениях, нередки. Осенью прошлого года в лицее №109 в Екатеринбурге двух учениц увезли в больницу с предварительным диагнозом «Химический ожог верхних дыхательных путей» после того, как их одноклассники распылили опасный спрей. В сентябре того же года в школе в поселке Косулино госпитализация потребовалась уже четверым детям – перед уроком в кабинете пятиклассница брызнула обидчице в лицо.

Между тем, как отмечает «Новый День», газовый баллончик считается гражданским средством самозащиты, это значит, что для его покупки и ношения не требуется лицензия. Однако в федеральном законе «Об оружии» сказано, что приобретать и использовать баллончики могут только достигшие 18-летия лица.

Екатеринбург, служба информации

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