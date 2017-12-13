В Екатеринбурге начался суд над основателем рукопашного клуба «Храбр», которого считают тайным протеже силовиков (ВИДЕО)

В Железнодорожном суде Екатеринбурга начался процесс по делу о мошенничестве, фигурантами которого стали основатель клуба единоборств Никита Мальцев и сотрудник ОэБ и ПК Сергея Кондрашин. Последнему вменяют еще и злоупотребление служебными полномочиями.

Старт процесса

Никита Мальцев на суде признал свою вину в полной мере, пояснив корреспонденту РИА «Новый День», что не стал настаивать на рассмотрении дела в особом порядке по неким этическим соображениям. Полицейский Сергей Кондрашин, которого государственное обвинение называет подельником Мальцева, напротив, признавать вину отказался.

Согласно материалам дела, в УФСБ обратилось букмекерское бюро ООО «Дилсис», у которого до этого было изъято оборудование для азартных игр. По данным заявителя, Мальцев обратился к руководству букмекерского бюро компании через адвоката владельца, передав тому записку. Якобы за сумму в один миллион двести тысяч рублей предлагалось вернуть оборудование, исправить результаты экспертизы аппаратуры (фирма настаивает, что это букмекерское оборудование). Кроме того, букмекерской конторе была обещана индульгенция от полицейских проверок, что и послужило поводом для обращения именно в УФСБ по Свердловской области.

Оперативники задержали Мальцева, а через него вышли на сотрудника ОэБ и ПК Сергея Кондрашина – это случилось 12 января этого года. Дату принято считать своего рода точкой отсчета для зачистки подразделения органами госбезопасности.После этого была возбуждена целая серия уголовок в отношении сотрудников полиции УЭБ и ПК Екатеринбурга и областного главка. Обыски, задержания и отставки более 20 сотрудников и непрекращающиеся кадровые перестановки, в том числе и заместителей начальника ГУ МВД по Свердловской области, стали нормой для городских новостей.

Никиту Мальцева многие недоброжелатели называют «решалой» от УЭБ и ПК, который к тому же поставляет бойцов-рукопашников за деньги для городских «разборок», порой под прикрытием «погон». По слухам, именно последний факт повлиял на то, что в СИЗО подсудимый провел всего два месяца, после чего до конца следствия его освободили под залог в один миллион рублей. Мальцева аттестуют как основателя клуба единоборств «Храбр»,членов которого считают участниками побоища у «Дирижабля» или бойни в Цыганском поселке. Занимались в «Храбре», в том числе и погибшие в перестрелке в Цыганском Ташимов и Штриплинг.

Отметим, что ряд наблюдателей склонны считать, что Мальцев в данной ситуации был лишь скромным участником оперативной комбинации, которую проводили сотрудники УФСБ против нечистых на руку полицейских и реального преступления не совершал. Особенно, если учесть тот факт, что представители пострадавшей компании «Дилсис» сегодня на суде признались, что ранее занимались игорным бизнесом, в том числе и незаконно. Видео смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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