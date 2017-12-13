Схема выборов в Екатеринбургскую думу в 2018 году может остаться прежней

Появляются все новые подтверждения версии, согласно которой схема выборов депутатов гордумы Екатеринбурга и в следующем году останется прежней – 50% списочников, 50% – одномандатников.

Как сообщили РИА «Новый День» в уральском полпредстве, сегодня Игорь Холманских настоятельно рекомендовал свердловским законодателям не возвращаться к этой теме до окончания президентских выборов, которые пройдут 18 марта. Заявление прозвучало на его встрече с руководителями региональных заксобраний, где присутствовала и спикер Свердловского заксо Людмила Бабушкина.

По словам полпреда, важнейшая задача депутатского корпуса перед президентскими выборами – это поддержание социальной стабильности в обществе, урегулирование существующих конфликтов и недопущение новых. «И в этом направлении от региональных законодателей зависит очень многое, поскольку принимаемые законы могут задевать интересы широких групп населения, приводя в отдельных случаях к не всегда позитивному резонансу», – отметил он, назвав в качестве примера такой резонансной темы обсуждение смены схемы муниципальных выборов в Екатеринбурге. В ответ Людмила Бабушкина поспешно заверила, что подобного законопроекта в заксо не вносилось.

Между тем если законопроект будет внесен уже после президентских выборов, то всем органам власти придется работать в спешке, чтобы успеть провести всю подготовительную работу. Как рассказал председатель екатеринбургского избиркома Илья Захаров, крайний срок его принятия – 10 апреля. Через 10 дней закон вступит в силу. Затем соответствующие изменения в устав Екатеринбурга должна внести городская дума – желательно не позднее конца мая. После этого избирком должен представить в думу на утверждение новую схему избирательных округов, а дума – оперативно ее утвердить. Все это надо успеть сделать до дня назначения выборов, которое должно состояться между 10 и 20 июня. На вопрос, что будет, если на каком-то этапе процесс застопорится и уложиться по времени не удастся, Илья Захаров ответил: «Тогда останется схема 50 на 50».

Добавим, что в сохранении старой схемы заинтересованы все депутаты, избранные не от «Единой России», а таких в думе сейчас 16 из 36.

Екатеринбург, служба информации

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