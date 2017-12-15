Стали известны финалисты «битвы за Богданович». Действующий мэр проиграл

В Богдановиче завершился второй тур конкурса по отбору кандидатур на пост главы Богдановича. Из 13 участников осталось только двое.

На сегодняшнее заседание конкурсной комиссии, где кандидаты должны были представить свои программы, пришли не все. Отказались от дальнейшей борьбы трое: бывший глава города Андрей Быков и бывшие депутаты гордумы Владимир Густокашин и Геннадий Левченко. Добавим, что именно Быкова горожане летом подозревали в том, что он подбил своего бывшего зама Владимира Голованова с помощью части думы захватить власть в городе. В той же команде был и Левченко, за что поплатился участием в выборах думы: «Единая Россия» вычеркнула его из списков.

Из десяти оставшихся кандидатов в третий тур прошли только двое. По сообщению в группе местной газеты «Народное слово», это замглавы по социальной политике Елена Жернакова и главный инженер Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Павел Мартьянов. Окончательный выбор сделает 21 декабря городская дума. Судя по комментариям в соцсетях, победу прочат представителю градообразующего предприятия.

Как уже сообщал РИА «Новый День», кроме них в конкурсе участвовали действующий глава Владимир Москвин, директор МУП РСУ Александр Пургин, ИП Станислав Любивый, сотрудник минЖКХ Сергей Петров, ИП Юрий Игнатьев, депутат Алексей Буслаев, подполковник полиции Альберт Алешкин и замглавы Алексей Мельников. Владимир Голованов, который прошедшим летом на три недели «захватил» власть в городе, в этот раз документы подавать не стал.

Богданович, служба информации

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