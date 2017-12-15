С нового года предъявят новые требования к образованию и здоровью судебных приставов

В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, утверждающий требования к образованию судебных приставов.

Как сообщает Pravo.ru, согласно законопроекту, судебным приставом может быть гражданин РФ, достигший возраста 21 года. Для старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава, судебного пристава-исполнителя обязательно наличие высшего образования, для других категорий – необходимо среднее профессиональное образование. Кроме этого, пристав «по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья» должен быть в состоянии исполнять обязанности. Требования будут касаться всех приставов, назначенных после 1 января следующего года.

В ФССП судебных приставов не хватает – подразделения укомплектованы на 93,4%. При этом из 22 126 судебных приставов-исполнителей высшего образования не имеют 1493 человека, непрофильное высшее – 4183 человека. В случае принятия закон вступит в силу уже с 1 января. Ранее депутаты обсуждали вопрос повышения зарплат в этой сфере, однако в законопроекте инициатива не отражена – отмечает правовой портал.

Москва, служба новостей РИА «Новый День»

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