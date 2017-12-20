Госдума обязала судебных приставов иметь высшее образование

Судебные приставы-исполнители обязаны будут иметь высшее образование по специальности «Юриспруденция» или «Экономика и управление» – Госдума приняла законопроект в третьем чтении.

Обязательная норма о наличии высшего юридического или экономического образования у судебного пристава-исполнителя должна вступить в силу 1 января 2018 года. Вместе с тем, как отмечают авторы законопроекта, по состоянию на III квартал 2017 года высшего юридического или экономического образования не имеют около 4200 судебных приставов-исполнителей. При этом основная часть работников имеет опыт работы на должности более пяти лет и несет значительную нагрузку. Поэтому их увольнение может привести к снижению эффективности исполнительных производств.

Для сохранения таких работников в ФССП законодатели предлагают, чтобы требование о наличии высшего образования не распространялось на судебных приставов-исполнителей, назначенных до 1 января 2018 года, до их перевода на новую должность.

Законопроект также предусматривает, что требования к профессиям, специальностям и направлениям подготовки будут устанавливаться главным судебным приставом РФ. В соответствующем приказе в том числе будет установлено, что для назначения на должности старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава необходимо иметь высшее образование по направлению подготовки и специальности «Юриспруденция», а для судебного пристава-исполнителя – высшее образование по направлению подготовки и специальностям «Юриспруденция» или «Экономика и управление» – подчеркивает правовой портал parvo.ru.

Как работают судебные приставы исполнители до вступления закона с требованием высшего образования, смотрите на видео.

Работа приставов исполнителей

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.17

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