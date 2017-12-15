Владельцы собак, загрызших насмерть 7-летнюю девочку, разыграли суд и сорвали процесс

В Свердловской области вынужденно пришлось отложить судебное разбирательство по делу двух мужчин, чьи охотничьи собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку в деревне Пальмино. Обвиняемые разыграли служителей Фемиды и сорвали сегодня процесс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подсудимые – 43-летний Александр Фомин и 54-летний Эдуард Канифин на прошлом заседании настояли на вызове в судебную инстанцию оставшихся свидетелей. Хотя прокурор и потерпевшая сторона предлагали зачитать их показания, так как эти люди живут в разных уголках Свердловской области и им неудобно ездить на север региона. Но адвокаты подсудимых были категорически против и свидетелей вызвали повестками.

«Мы ранее заявляли, что обвиняемые тем самым намеренно затягивали процесс. Сами они причем заняли позицию полного нейтралитета – отказываются от дачи показаний и пояснений. При этом поначалу подсудимые вовсе ходатайствовали о том, чтобы процесс проходил без их участия, мол, мы заварили, а вы разбирайтесь. Невероятно безнравственное поведение. И вот сегодня от них был получен очередной «подарок», – рассказал нашему агентству адвокат матери погибшего ребенка Андрей Кацайлиди, представитель бюро «Кацайлиди и партнеры». – Местом проведения судебного заседания был выбран поселок Таборы. Об этом были в письменной форме извещены все стороны, в том числе свидетели. Мы собрались в Таборах – прокурор, судья, потерпевшая сторона и свидетели, которых оформили приводом. Однако не явились подсудимые и их адвокаты. Оказалось, что они якобы находятся в другом городе – Тавде. Мол, они думали, что процесс будет идти там. Я считаю, что это был настоящий розыгрыш, который свидетельствует только об одном – о неуважении к суду. Естественно, раз нет обвиняемых, заседание пришлось отложить, на этот раз – до 20 декабря».

Напомним, на одном из предыдущих заседаний была допрошена мама погибшей девочки Ольга Завидовская, которая подробно рассказала суду о том, что до сих пор сильно переживает из-за гибели ребенка. Жуткая трагедия произошла в небольшой уральской деревне Пальмино 5 февраля этого года и шокировала всю страну. В тот день бабушка с дедушкой отпустили внучку погулять с соседскими ребятишками. Они пошли к Дворцу культуры играть возле ледовой горки. Через какое-то время 7-летняя девочка осталась одна. Ребята ненадолго ушли на репетицию в ДК, а когда вернулись, школьница была уже мертва. Дети позвали на помощь взрослых. Приехавший на вызов врач уже ничем не мог помочь ребенку, он только констатировал факт смерти – девочку загрызли собаки. Животные, по словам очевидцев, кружили неподалеку от трупа.

Ни отчима ребенка, ни матери в Пальмино в день трагедии не было – мужчина уехал на заработки, женщина отправилась в роддом. О гибели Полины она узнала уже после того, как родила третьего ребенка – до этого вместе с дочерью она воспитывала старшего сына. Семья погибшей школьницы считалась благополучной, в поле зрения правоохранителей ранее не попадала.

В ходе опросов выяснилось, что округу в страхе держали две собаки, которые всегда действовали вдвоем. Они бегали без присмотра и намордников, вели себя агрессивно, охотились на кошек и мелких сородичей, о чем ранее в интервью РИА «Новый День» рассказывала Ольга Завидовская. Следователи вместе с полицейскими установили владельцев псов. Оказалось, что мужчины держали собак для охоты.

Обвиняемые своей вины не признают, но в СКР заявляют, что с помощью судебных молекулярно-генетических экспертиз удалось доказать, что на одежде и теле погибшей девочки обнаружена ДНК, принадлежавшая их собакам. Поэтому был сделан вывод, что именно эти животные перегрызли малышке шею – сразу после трагедии их усыпили. Фомину и Канифину предъявлено обвинение по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», санкция которой предусматривает наказание до 2 лет колонии. Подсудимым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По словам Завидовской, пытаясь хоть как-то сгладить свою вину, Канифин и Фомин передали ей в общей сложности 45 тысяч рублей, но официально извинений не принесли. Женщина в рамках гражданского иска будет требовать с обвиняемых 1,5 миллиона рублей. При этом она считает, что 2 года колонии – слишком маленький срок для подсудимых. В интервью нашему агентству она отмечала, что после судебного процесса, скорее всего, уедет из Пальмино с детьми, поскольку больше не может видеть Фомина и Канифина.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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