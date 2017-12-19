В разработке правил застройки Екатеринбурга примут участие семь простых горожан

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о порядке включения представителей населения в состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав комиссии могут быть включены физические лица, имеющие гражданство Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в Екатеринбурге. Количество представителей населения в составе комиссии – семь человек. Рекомендовать их должна городская Общественная палата.

Глава администрации включает представителей населения в состав комиссии одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки Екатеринбурга.

Напомним, в мае этого года область вернула городу право менять и утверждать правила землепользования и застройки Екатеринбурга. За такое решение весной проголосовали депутаты ЗССО большинством голосов. Единственное, что уточнили тогда у первого вице-губернатора Владимира Тунгусова парламентарии, не хочет ли область поделиться и другими градостроительными полномочиями с городом. Тот сообщил, что вопрос больше не политизирован и, возможно, в будущем правительство вернётся к нему. Сегодня это было подтверждено. Депутаты заксо приняли решение о возвращении городу с 1 января 2018 года права на утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, а также на развитие застроенных территорий Екатеринбурга, включая проведение торгов для потенциальных застройщиков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

«18 мне уже»: в честь совершеннолетия ГЦСИ открывает выставку, повлиять на которую сможет каждый (ФОТО). / В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Чкаловская». / Свердловчане будут платить за мусор «по головам». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»