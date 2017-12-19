В Свердловской области из-за ОРВИ закрыто 47 групп в детсадах и 15 школьных классов

Эпидемии ОРВИ в Свердловской области по-прежнему нет, но из-за сезонного подъема заболеваемости частично приостановлена работа школ и детсадов: в садиках закрыто 47 групп, в школах – 15 классов.

По данным управления Роспотребнадзора, всего за неделю в регионе было зарегистрировано 24,1 тысячи заболевших ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 14%. Но есть две неблагополучные территории – ЗАТО Свободный и Пелым. Там выявлено заболевших в полтора раза больше, чем в среднем по области.

Несмотря на отсутствие эпидемии, в разных городах Свердловской области закрыты на карантин 47 групп в 40 детсадах и 15 классов в 10 школах.

В рамках лабораторного анализа гриппа в регионе по-прежнему не выявлено, лишь вирусы другой этиологии – аденовирус, РС вирус, риновирус, метапневмовирус, коронавирус и другие. Также за неделю зарегистрировано 555 случаев пневмонии, показатель заболеваемости на 19,4% ниже среднемноголетних данных.

Напомним, в Екатеринбурге этой зимой медики ожидают вирус H1N1, вызывающий грипп, известный как «свиной». Сопровождаться он будет осложнениями в виде пневмонии. Об этом рассказал главный врач МБУ ЦГБ № 2 Константин Савинов.

«В этом году эпидемиологи прогнозируют преобладание вируса гриппа H1N1, который будет сопровождаться осложнениями в виде пневмонии. Прививочная кампания стартовала в Свердловской области в конце августа. Прививаться можно вплоть до того момента, когда начнется грипп, тогда лечебные учреждения прекратят прививочную кампанию. Пик заболеваемости в Екатеринбурге ожидается во второй декаде января 2018 года», – отметил врач.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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