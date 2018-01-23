В Екатеринбурге зафиксирована эпидемия ОРВИ – больше всего болеют дети

В Екатеринбурге началась сезонная эпидемия ОРВИ, эпидпорог превышен в основном за счет детей от 3 до 6 лет. Всего за неделю зарегистрировано 11,1 тысячи больных. В целом по Свердловской области число заболевших продолжает расти, но эпидемии пока нет.

Как сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировано 22,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ – это на 13% выше, чем неделей ранее. Но эпидемии пока нет, в отличие от Екатеринбурга, где эпидпорог уже превышен на 10,5% за счет детей от 3 до 6 лет.

Пока медики не фиксируют случаев заболевания гриппом: в рамках лабораторных исследований выделены вирусы негриппозной этиологии (аденовирус, риновирус, парагрипп и другие). Также сезонно неблагополучной остается ситуация с пневмонией. По области зарегистрировано 683 больных, из них 56 человек – с тяжелым и крайне тяжелым течением болезни.

Из-за ОРЗ на карантин закрыто 33 группы в 29 детсадах, 1 класс в школе, а также полностью на карантине – один детский сад в Верхотурье. Напомним, врачи в этом году ожидают вирус H1N1, вызывающий грипп, известный как «свиной». Сопровождаться он будет осложнениями в виде пневмонии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.01.18

Мэрия Екатеринбурга передумала отдавать платные парковки в руки частного бизнеса. / «Я тебе сломаю все»: участник скандала чиновников Минприроды и гонщиков на Балтыме угрожал автолюбителю, достав нагайку (ВИДЕО). / Две трети екатеринбуржцев не хотят, чтобы снег убирали днем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»