Производство мяса в Свердловской области за год снизилось

Производство мяса в Свердловской области в январе-ноябре 2017 года снизилось более чем на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Свердловскстат. В общей сложности в 2016 году было отправлено на забой скота и птицы живым весом 234,2 тысячи тонн, в 2017 году – 230,5 тысяч тонн. При этом поголовье КРС, по данным статистики, выросло: с 256,9 тысяч голов в 2016 до 261,2 тысячи голов в 2017 году, поголовье свиней – с 339,1 до 353,7 тыс. голов.

Напомним, осенью этого года в Алапаевском районе произошла крупная вспышка туберкулеза коров, от которой пострадали сельхозпредприятие «Путиловское» и несколько частных хозяйств. Карантин из-за туберкулеза крупного рогатого скота был введен в пяти деревнях Алапаевском районе в середине октября. После подтверждения диагноза на убой было отправлено 1,7 тысяч коров.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

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