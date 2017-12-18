Россельхознадзор устанавливает причины вспышки туберкулеза коров на фермах Алапаевского района

В Алапаевском районе начато эпизоотическое расследование в связи с крупной вспышкой туберкулеза коров, от которой пострадали сельхозпредприятие «Путиловское» и несколько частных хозяйств. К работе привлечены специалисты государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора. Сотрудники проводят анализ документов производственного кооператива и Алапаевской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, опрашиваются должностные лица, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Карантин из-за туберкулеза крупного рогатого скота был введен в пяти деревнях Алапаевском районе в середине октября. После подтверждения диагноза на убой было отправлено 1,7 тысяч коров. На время ограничительных мер сельхоз «Путиловское» попал в критическую ситуацию, более 200 работников остались без зарплаты. Близлежащие села также оказались на грани выживания, так как существовали за счет крупной животноводческой фермы. В качестве компенсации ущерба из резервного фонда Свердловской области было направлено 42 миллиона рублей. Жители деревень Верхний Яр, Бучина, Путилова, Кабакова, села Останино получат единовременную помощь из расчета 97 рублей за 1 кг живого веса сданного на убой животного. Для сельхозпроизводителей – юрлиц и ИП – установлена меньшая сумма субсидии – 65 рублей 48 копеек за 1 кг живого веса. При этом они не должны находиться в процессе банкротства. На оформление компенсации фермерам было выделено всего несколько дней.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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