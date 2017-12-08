российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 декабря 2017, 13:24 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Алапаевские животноводы, оказавшиеся на грани разорения после вспышки туберкулеза коров, получат 42 миллиона рублей

Алапаевские животноводы, оказавшиеся на грани разорения после вспышки туберкулеза коров, получат 42 миллиона рублей

Из резервного фонда Свердловской области выделено 42 миллиона рублей на компенсацию ущерба хозяйствам Алапаевского района, где произошла вспышка туберкулеза среди животных. Пострадавшим признано сельхозпредприятие «Путиловское», где подлежит забою весь имеющийся скот – 1,7 тысячи голов, и несколько частных подворий, где туберкулез подтвердился у 28 животных, сообщает ДИП губернатора.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения туберкулеза крупного рогатого скота был введен в середине октября в пяти деревнях Алапаевского района – Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово, Городище. Ограничительные мероприятия были введены сразу же, мясо и молоко из Алапаевского района запретили продавать. После подтверждения диагноза начался массовый забой скота.

Сельхоз «Путиловское» попал в критическую ситуацию. Более 200 работников во время карантина не получают зарплату, руководителя атакуют энергетики и налоговая служба. Близлежащие села оказались на грани выживания, так как существовали за счет крупной животноводческой фермы.

Во время обсуждения проблемы в Заксобрании выяснилось, что в бюджете на 2018 год не заложены средства ни на компенсацию убытков, ни на покупку нового стада. Тогда депутаты стали требовать от министерства АПК выделить деньги из резервного фонда области. В конце концов, этот вопрос был решен. В настоящее время на алапаевских хозяйствах продолжает действовать карантин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

Красноуральск возглавил выходец с предприятия УГМК. / Япона мать! Полицейские задержали похитителей суши и роллов (ФОТО). / Из-за долгов по зарплате у завода в Качканаре арестовали вертолет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика,

Новости партнеров