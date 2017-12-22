Мутко, Рогозин и Мединский – эксперты назвали «аллергенов» для общества

Вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Виталий Мутко, глава минобрнауки Ольга Васильева и министр культуры Владимир Мединский стали «аллергенами» в глазах общественного мнения и основными кандидатами на выбывание из правительства РФ. К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика», проанализировавшие рейтинги чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всех их характеризует низкий коэффициент позитивного восприятия в СМИ. По мнению экспертов, Васильева оказалась не до конца принятой консервативной отраслью. Подчеркнутое недовольство министра доставшимся ей наследием подталкивает ее к ревизии и критике результатов образовательной политики 2000-2016 годов, что вступает в противоречие с пропагандистскими задачами позиционирования этих лет как «золотой эпохи». Минусом Васильевой называется, в частности, ее намерение ввести в школах уроки православия и нравственности.

Мединского уязвимым делает его «конфликтогенность» в сочетании с самоощущением сферы, которую он курирует, как «теряющей былой статус в глазах государства». Его достижения за время работы министром носят заведомо дискуссионный и небесспорный характер, кроме того, все помнят недавний скандал с его докторской диссертацией. Что касается Рогозина, то на общественное мнение влияет дефицит достижений в космической отрасли.

Мутко, в свою очередь, оказался заложником контраста между «былым величием советского спорта» и имеющимися результатами, воспринимаемыми обществом как несоразмерные общему величию России. Уход Мутко с поста министра оказался практически не замеченным. Главным аргументом в пользу сохранения Мутко в должности остается необходимость проведения ЧМ-2018, однако достаточно успешное сооружение спортивной инфраструктуры постепенно снижает тревоги относительно его возможного срыва.

В фонде «Петербургская политика» отмечают, что нередко отставка таких «аллергенов» откладывается, что позволяет увеличить их негативную узнаваемость и, соответственно, рассчитывать на больший имиджевый эффект при замене. В заключение эксперты отмечают подчеркнуто нейтральное отношение общества к правительству, то есть Кремль не воспринимается ни как «аллерген», ни как автор серьезных успехов. «Состояние экономики не один год оценивается гражданами как кризисное, а значимые достижения (например, снижение инфляции) не замечаются или, по крайней мере, не признаются респондентами. Сходные проблемы возможны и с оценкой результатов работы внутри власти (включая самооценку)», – говорят в фонде.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

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