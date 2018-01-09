И снова здравствуйте! Мутко возглавил оргкомитет туристического саммита ООН

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Виталия Мутко главой оргкомитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Саммит пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

В распоряжении главы кабмина также сообщается, что в оргкомитет войдут заместитель министра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, а также представители других ведомств, среди которых Министерство иностранных дел, Минфин, Минтранс, МВД и ФСБ, передает «Коммерсант».

Напомним, Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета Чемпионата мира 2018 года 27 декабря. По его словам, он принял решение самостоятельно. Его на этом посту сменит генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин. Несколькими днями ранее вице-премьер приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

Помимо этого, Международный олимпийский комитет в связи с допинговыми скандалами пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпиадах в любом качестве. С этим решением чиновник не согласился и подал заявление в CAS (Спортивный арбитражный суд).

Вполне вероятно, что кризис в российском спорте вскоре коснется и футбола. Известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже направило в FIFA список футболистов из России, чьи допинг-пробы вызвали подозрение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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