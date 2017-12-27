Мутко, до свидания! Вице-премьер покинул пост главы оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ушел с должности председателя оргкомитета Чемпионата мира 2018 года. По его словам, он принял решение самостоятельно. Его на этом посту сменит генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин. Вице-премьер заявил, что намерен сосредоточиться на работе в правительстве, передает «Р-спорт».

Напомним, ранее Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), исполнять обязанности главы организации на срок до шести месяцев будет Александр Алаев. Такое решение было принято в понедельник на заседании исполкома РФС в Москве.

Президентом РФС Мутко впервые стал в 2005 году, а в конце 2009-го освободил должность только из-за появления распоряжения Дмитрия Медведева, тогда – президента РФ, который запретил госчиновникам руководить спортивными федерациями. Между тем, и будучи только министром спорта, господин Мутко активно участвовал в решении различных футбольных вопросов и инициировал реформы в наиболее популярном виде спорта.

Мутко вернулся на пост президента РФС, получив разрешение на совмещение, в сентябре 2015 года – после того как досрочно в отставку был отправлен Николай Толстых, при котором организация оказалась в предбанкротном состоянии.

О скорой отставке Мутко с поста главы РФС на прошлой неделе сообщал «Коммерсантъ». Источники газеты связывали добровольную отставку Мутко с «давлением» со стороны Международной футбольной федерации (FIFA) из-за «допингового кризиса». Вице-премьер оказался в числе тех чиновников, которым Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря запретить посещать Олимпийские игры пожизненно. При этом кризис, возможно, коснется и футбола: в FIFA уже поступил список, составленный Всемирным антидопинговым агентством (WADA), содержащий фамилии российских футболистов, чьи пробы показались ему подозрительными.

Спорт. Другие новости 27.12.17

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